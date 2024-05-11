香港明報報導，2024年前4個月社會融資規模增量累計為12.73兆元（低於市場預期的13.9兆元），較2023年同期少3.04兆元。其中，對實體經濟發放的人民幣貸款增加9.44兆元，按年少增1.7兆元。

4月底，廣義貨幣（M2）餘額為301.19兆元，年增7.2％，低於市場預期的9.3％。狹義貨幣（M1）餘額66.01兆元，年減1.4％。

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