香港明報報導，2024年前4個月社會融資規模增量累計為12.73兆元（低於市場預期的13.9兆元），較2023年同期少3.04兆元。其中，對實體經濟發放的人民幣貸款增加9.44兆元，按年少增1.7兆元。
4月底，廣義貨幣（M2）餘額為301.19兆元，年增7.2％，低於市場預期的9.3％。狹義貨幣（M1）餘額66.01兆元，年減1.4％。
中國人民銀行11日公布，2024年前4個月新增人民幣（下同）貸款10.19兆元，少於市場預期的10.37兆元。住戶貸款增加8,134億元，其中，短期貸款增加50億元，中長期貸款增加8,084億元。企業單位貸款增加8.63兆元，其中，短期貸款增加2.56兆元，中長期貸款增加6.61兆元，票據融資減少6,619億元。非銀行業金融機構貸款增加4,943億元。
香港明報報導，2024年前4個月社會融資規模增量累計為12.73兆元（低於市場預期的13.9兆元），較2023年同期少3.04兆元。其中，對實體經濟發放的人民幣貸款增加9.44兆元，按年少增1.7兆元。
4月底，廣義貨幣（M2）餘額為301.19兆元，年增7.2％，低於市場預期的9.3％。狹義貨幣（M1）餘額66.01兆元，年減1.4％。
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