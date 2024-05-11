許多人面對好朋友結婚舉辦婚宴時，除了參與宴會以外，如果關係特別好，可能還會親自上陣擔任伴郎、伴娘或收禮人員。一位女子近日表示，自己過去曾為了閨密親自上場當伴娘，一手包辦闖關遊戲，沒想到遊戲結束、休息補妝時，女子卻被閨密斥責，「看到我先生流汗你說不會主動幫忙擦喔，請妳來幹嘛的！」，讓她超傻眼，貼文曝光後引發熱議，許多網友紛紛指出，為新郎擦汗應是伴郎職責，女子則透露，最後閨密不到半年就離婚了。

原PO在Dcard發文表示，為了閨密結婚她第一次當伴娘，一手包辦了闖關遊戲的所有東西，沒想到遊戲結束後，大家滿頭大汗的休息、補妝時，閨密突然很兇的斥責，「看到我先生流汗你說不會主動幫忙擦喔，請妳來幹嘛的！」，讓急著照顧閨密的原PO超傻眼，最後也不客氣的反嗆，「好喔，妳下次結婚我再注意」。

對此，許多網友紛紛回應，「什麼鬼，誰會幫新郎擦汗？到時候被說踰矩怎麼辦，話都她在說。可以放生這個朋友了，妳幫她的忙她還如此理直氣壯」、「這個新娘太扯了吧，伴郎是死了嗎？就算要擦汗也不是身為伴娘的妳」、「這哪是姐妹，是把妳當婢女吧，不用再來往了」。

原PO補充，後來閨密結婚不到半年就離婚收場，不少人則紛紛大讚，「可以準備下次了」、「妳還能繼續跟新娘當朋友也很厲害欸」、「恭喜新郎解脫」。