Queen Jocelyn 輕珠寶總監賈思琳日前經過新北市瑞芳警分局門口，見到一名女警與小孩擁抱道別，心中滿滿感動，認為警察擁有與其他人一樣的打扮需求，決定在今年母親節發揮所長，在母親節前夕向女性警察同仁致贈輕珠寶，感謝警察的無私奉獻。

賈思琳說，她曾擔任警察專科學校22至25期英文教師，也因此時常關注警察相關議題，認為警察工作辛勞，民眾應該多給予支持鼓勵。

賈思琳說，會致贈警察母親節禮物，是因日前她在瑞芳警分局門口見到一名女警與小孩擁抱道別，心中滿滿感動，認為警察擁有與其他人一樣的打扮需求，才會決定要發揮所長，在母親節前夕向女性警察同仁致贈輕珠寶。

賈思林在瑞芳警分局長陳建龍陪同下，向分局女性同仁一個個親手送上包裝精美的輕珠寶飾品，讓原本冰冷的分局迎來溫馨感人的驚喜，收到禮品的女性員警紛紛致謝，臉上洋溢溫暖的笑容。

瑞芳警分局表示，不論是否為警職，女性同仁們都是分局的驕傲，不僅在工作中展現出了優秀的專業素養，同時也是家庭中溫柔、堅強的母親，感謝賈思琳輕珠寶提供禮品，向偉大的母親致以最誠摯的祝福。