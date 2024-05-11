煮飯時被濺起的油燙到，可說痛不欲生。就有一名媽媽炒菜過程中，不小心被燙到，當場痛得大叫，但一旁的女兒卻冷眼旁觀，讓她匪夷所思，開口問對方怎麼都沒來關心，沒想到女兒回了一句話，她才驚覺是自己的錯。

追蹤破百萬的微博營銷號「月入百萬趙女士」接獲地方媽媽投稿，表示自己日前炒菜時被油燙到，痛得哀哀叫，但一旁的女兒看到後卻沒有任何反應，也沒開口關心，讓她既錯愕又心寒，忍不住詢問「寶貝，為什麼你都沒來關心媽媽」，女兒只回了一句「媽媽你要勇敢」。

這位媽媽此時恍然大悟，原來她希望女兒盡早獨立成熟，因此女兒受傷、遇到挫折時，都只回「你要勇敢」，這句自己常對孩子說的話，卻變成對方的第一反應，從此她改變方針，女兒若出事都會第一時間關心。

原PO說，她改變教育方針後，女兒也變了，日前自己在廚房整理時不小心摔破碗，女兒聽到聲音立刻跑過來問她有沒有受傷，讓她感嘆，沒有得到關愛的小朋友，是學不會愛別人的。網友看到後也點頭：「父母的行為，小孩都看在眼裡」、「孩子的一舉一動，其實就是父母的倒影」、「孩子就像一張白紙，父母寫什麼，就會呈現什麼」。