男星潘瑋柏出道多年，除演藝表現外，其他生活各方面也都被放大檢視，尤其是他的體態，忽胖忽瘦總被藝人好友或粉絲勸減肥，還被叫成「胖瑋柏」。最近潘瑋柏在大陸開唱，卻流出他臉部腫到沒脖子的照片，意外掀起熱議，連他本人也轉發笑說好可愛；但今（11）日潘瑋柏接連發文闢謠，公開超近自拍揭真面目。

潘瑋柏今（11）日公開超近距離自拍影片，證明自己有下顎線。（圖／摘自潘瑋柏Instagram）

近日潘瑋柏演唱會上腫了一大圈畫面引起全網瘋傳，還有人揶揄他從潘瑋柏變「氵番王韋木白」，而潘瑋柏本人也高情商回應「好可愛喔！嘻嘻」；不過，他今日上午先發帥照，並寫下「不用相信你眼睛看到的don’t trust everything you see」，過不久再發自拍影片，脫口「厚嗎？胖嗎？腫嗎？」，看出他心情還是受影響。

在潘瑋柏超近距離自拍影片中，他特地在鏡頭前左右擺頭，讓網友能夠從各種角度清楚看到他的下顎線和下巴，證明自己沒有像網傳照片腫得那麼誇張，雖然仍有人調侃他「有點胖」，他也不改幽默風格說「請把真相保密」；而許多粉絲都很挺他，連他的藝人好友范瑋琪也在底下留言鼓勵，「有啦！下額（顎）線挺明顯的」。

雖然潘瑋柏在大陸微博上被笑腫很大，但他的演唱會門票也秒售完，足見他的超人氣，他也笑說「感謝大家對潘瑋”厚”的厚愛，六秒售完！感謝你們最厚實的支持！我渾厚的說聲感恩！！」；其實潘瑋柏過去在表演時，曾對台下粉絲喊話，角度不好的話，「請大家上傳照片要記得幫我修圖」。