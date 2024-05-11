32歲演員簡廷芮，因演紅《我的少女時代》陶敏敏一角，有「最美校花」之稱。近年她較少有影劇作品，2020年與精密工具製造業小開老公登記結婚後，接連生下2個寶貝兒女。她分享「人人好」的3歲女兒常會突然「可愛暴擊」，有天晚上女兒跟阿嬤一起睡覺，突然打視訊電話給遠在台中的她撒嬌：「媽媽我好想妳，想到睡不著怎麼辦？」

今年母親節是女兒開始會表達情感的第1年，她很期待女兒和老公為她帶來的驚喜。身為人母已有得忙，但有創業夢想的她，去年仍和老公一起推出有機食品品牌「MUMMUM」，首波主打寶寶米餅，創業過程就像拉拔孩子長大，她幽默說：「我真的是1年生1個小孩。」

簡廷芮自創有機食品品牌，從產品研發到行銷都親力親為。（圖／摘自MUMMUM有機食品IG）

2021年簡廷芮生完女兒「小蘿蔔」因疫情沒辦法工作，注重健康飲食的她，開始孵育推出有機食品計畫。夫妻倆從試吃市面大小米餅開始，再找可信賴的有機米工廠討論食品開發、來回修改包裝設計；期間又經歷懷孕生2寶，舉辦婚禮。第一次當老闆，簡廷芮戰戰兢兢，「我們想先試水溫，第一批產品也沒有大量生產，投入資金控制在100萬以下。」

甜美的簡廷芮對自己的人生規畫很有想法，日後仍會有演出機會。（圖／陳俊吉攝）

除了感謝婆婆、媽媽鼎力照顧孩子，簡廷芮直呼：「去年真的是我人生中最忙的時候，尤其籌備婚禮和品牌推出重疊，忙到一出門就沒按時吃飯，我瘦到比生前還瘦，只有45公斤。」無論是創業還是婚禮，老公都是全力支持她，雖然過程仍有爭吵，但她認為夫妻一起工作，感情有更緊密，「對產品項目、包裝版本想法都不太一樣，但我們滿願意吸收大家意見，不會固執己見。如果目標和方向是一致的時候，對感情也很加分。」

簡廷芮（右）和老公參加婦幼展推廣品牌。（圖／摘自簡廷芮IG）

今年4月簡廷芮和老公第一次參加婦幼展、推廣品牌，前一天她壓力超大，擔心沒客人上門、連第一批貨都賣不出去。不過她也不希望藉著自己明星光環來主打商品，「我覺得品牌是新的生命，不想大家因為我而買，也怕不喜歡我的人先否定，受到不公平對待 。」

展覽4天她和工讀生學習如何應對各式客人、銷售產品、和廠商換名片談通路合作，收穫滿載，她感動說：「當然還是有我的粉絲來，但大概8成都是過路客，都有給不錯的回饋。4天的銷售比想像中好，有種小孩被肯定的感覺。」品牌推出近半年，雖還沒獲利但已經打平成本。

簡廷芮認為女生無論是否結婚生子都要擁有自己的事業。（圖／陳俊吉攝）

有了不錯的反饋她更有信心，現在開始研發新的產品，老公還訂出月收入百萬的目標，「米餅利潤低不可能當賺錢工具，我想要有一個好的循環，把有機食品帶給大家 ，不會覺得在燒錢，反而是覺得人生又多了一個經驗，很有成就感。」

雖然每天都忙得天昏地暗，夫妻倆會把握孩子熟睡後的時間，依偎在一起吃消夜、追劇。但她不諱言夫妻關係還是有「很累的時候」，「工作累還是有情緒，我們吵架通常都是為小孩的事情，很多小事情都會放大 。」尤其現在於公於私夫妻倆都綁在一起，除了六日的家庭日，她和老公講好各自有一到兩天的放風時間，這樣夫妻關係才會健康。