本週五（10日）在今年（2024）的義大利公開賽上，塞爾維亞球星喬柯維奇（Novak Djokovic）的首場比賽遇飛來橫禍，當他擊敗法國選手穆特（Corentin Moutet）後，準備離開球場正準備為球迷簽名時。一個鋁製水瓶從看台上飛下來，砸中了他的頭部，他隨即痛的倒在地上，然後被拉進球員通道進入更衣室。後來，他在社群媒體上表示感謝球迷的關心，並表示正在休息中。
不同角度拍攝的影片顯示，一名男子想要跟喬科維奇索要簽名時彎腰，不慎導致背包上的一個鋁製水平滑落，擊中了喬科維奇的頭部。義大利公開賽在一份聲明中表示，他在給觀眾簽名時不小心被水瓶擊中頭部，但他的狀況無需擔心。
瓶子擊中喬柯維奇後，全場觀眾同時倒抽一口氣。據報導，事件發生後，醫務人員正在更衣室對他進行護理。主辦單位發言人卡塔帕諾（Alessandro Catapano）表示，喬科維奇頭上有一點血，但不需要縫合。他補充說，警察已開始調查，但肇事者已經離開了現場。
儘管發生這起意外事件，但喬科維奇在比賽中表現出色。他在比賽結束後表示，雖然最初的比賽狀況不佳，但後來打得很好。
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