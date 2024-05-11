大陸節目《歌手2024》昨（10日）開播，節目有別以往不採事前錄播，而是改為直播摸式，吸引不少觀眾捧場支持，討論度一直高居不下。昨晚首期排名中，由美國歌手香緹莫（Chante Moore）、加拿大歌手凡席亞（Faouzia）及那英分居前3名，獻唱〈帶我走〉的楊丞琳則位居倒數第2，不少觀眾喊話節目組趕緊再邀華語歌手補位，點名林志炫、袁婭維及李佳薇等高水準實力唱將。

《歌手2024》首發陣容包括外籍歌手香緹莫、凡席亞，華語歌手則有那英、汪蘇瀧、楊丞琳、二手玫瑰、海來阿木。因改為直播方式錄製，參賽歌手容易因現場不確定因素而產生緊張情緒、影響表現，昨首集播出後，華語歌手與外籍歌手的整體實力落差明顯，不少網友除了驚嘆與失望，也擔心之後雙方表現差距越來越大，要求節目組趕緊找人補位。

對此，林志炫今親自發文，坦言確實收到節目邀請，但因和自己的巡演撞期而無法成行。另一位被點名的鐵肺女王李佳薇，曾於2015年踢館《我是歌手》，實力有目共睹。不少樂迷紛紛敲碗要她回鍋出戰《歌手2024》，認為必須出動鐵肺才有機會對抗超強實力的外國歌手。

對此，李佳薇今晚親自出面回應，表示：「2015我是歌手，初出茅廬的我，沒踢館成功，但9年後，相信自己的實力經歷，都有所成長。希望可以跟那姐一起為華語樂壇一戰。」霸氣出戰一文曝光後，微博討論度立刻炸開，樂迷紛紛跪求節目組趕快去邀李佳薇補位加入陣容，為華語歌手表現扳回一城。