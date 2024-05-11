樂天桃猿「小胖」林泓育賽前200轟「聽牌」，8局下從統一獅洋投裴瑞茲手中敲出中外野全壘打，不僅達成200轟里程碑，更一棒助隊逆轉，他成為中職史上第4位「千安、200轟俱樂部」成員。
8局下落後1分的桃猿在1出局後朱育賢安打上壘，林泓育再補上中外野全壘打，1棒助隊逆轉，而他在繞壘時搭配桃園球場LED燈光秀，回到本壘時拿著球團為他準備的200轟花束與隊友慶賀。
林泓育成為中職史上第4位達成千安、200轟的打者，前3人是味全龍林智勝（303轟）、張泰山（289轟）、統一獅林益全（208轟）。
樂天桃猿「小胖」林泓育賽前200轟「聽牌」，8局下從統一獅洋投裴瑞茲手中敲出中外野全壘打，不僅達成200轟里程碑，更一棒助隊逆轉，他成為中職史上第4位「千安、200轟俱樂部」成員。
8局下落後1分的桃猿在1出局後朱育賢安打上壘，林泓育再補上中外野全壘打，1棒助隊逆轉，而他在繞壘時搭配桃園球場LED燈光秀，回到本壘時拿著球團為他準備的200轟花束與隊友慶賀。
林泓育成為中職史上第4位達成千安、200轟的打者，前3人是味全龍林智勝（303轟）、張泰山（289轟）、統一獅林益全（208轟）。
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