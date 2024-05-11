韓國天團BIGBANG成員DAESUNG（大聲），時隔8年終於再訪台，全新巡演海外第1站就來到台北，11日晚登台北國際會議中心開唱，吸引近3000位歌迷到場朝聖，除了演唱個人新歌，更帶來團體BIGBANG的經典組曲掀回憶殺，讓演唱會1秒變成大型KTV現場。

演出前段，大聲從情歌到粉絲互動環節，惹哭了不少台下歌迷，像與粉絲的互動橋段，舞台搬上道具郵筒，裡面都是粉絲寫的信，其中有1位女粉絲寫到，大聲的歌陪伴她度過苦澀讀書歲月，表演當天正好是自己22歲生日，希望大聲唱生日歌給她聽。大聲讀完信也完成對方心願，獻唱生日歌，更喊說：「我們一起走花路吧。」

演出現場大聲展現逗趣跟感性一面。（圖／羅永銘攝）

另1位粉絲寫說自己經歷低潮期，靠聽大聲的歌度過，大聲看完表示每個人都有低潮，只要聽到自己的〈WINGS〉這首歌，就能夠飛起來克服低潮，他見到台下寫那封信的粉絲哭了，笑著鼓勵對方要露出微笑。

到了演出下半段，大聲表示流完淚水該流汗水了，接著風格一變，帶來BIGBANG團體的快歌組曲，包括夯曲〈Bad Boy〉、〈FANTASTIC BABY〉、〈BANG BANG BANG〉、〈WE LIKE 2 PARTY〉等，整整唱跳10分鐘，將氣氛炒到最熱。

另大聲也提到台灣美食，說這趟吃了小籠包跟火鍋，他第1餐先嗑火鍋，覺得太好吃了，雖然韓國也有火鍋，但台灣是完全不同的等級；然後表演這天有吃小籠包，形容吃完之後自己的肚子也變成了小籠包，希望有機會再嚐大腸麵線，還跟從韓國追來台北的韓國當地粉絲說：「沒吃過火鍋無法完全理解台灣。」