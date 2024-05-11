55歲玉女歌手陳艾湄因與高明駿合唱〈誰說我不在乎〉走紅，該曲更成為機車廣告主題曲，讓香港天王郭富城一夕爆紅，而育有2子的她，昨（10）日也在母親節前夕分享好消息，透露自己準備當阿嬤，字裡行間充滿幸福的喜悅。

陳艾湄10日在臉書曬出兒子的婚紗照，開心表示要在母親節前夕宣布一個好消息，「我的大兒子即將在五月中結婚，我要升格當婆婆、年底要當阿嬤了，這麼開心的事不能只有我自己暗自高興，當然要跟大家分享我的幸福喜悅」。

透露兒子喜訊的同時，她也曬出與兒子的合照，只見兩人五官極為神似，完美複製她的好基因，斯文的帥氣外型讓網友看了都羨慕，而陳艾湄的凍齡模樣也讓人直呼「恭喜年輕又美麗的阿嬤」、「凍齡了怎麼當阿嬤啦」。

事實上，陳艾湄上月受訪時就曾透露喜訊，如今趁著母親節前夕，正式向外界宣布好消息，不僅當人家的婆婆，還準備當奶奶，非常喜歡小孩的她，也興奮大喊：「媽媽是歌星即將升級變成阿嬤是歌星！」