近期苦吞4連敗的台鋼雄鷹，11日在先發投手小野寺賢人7局僅被敲1安好投帶領，以5比1擊敗味全龍，總教練洪一中執教生涯勝場數來到998場，距離千勝里程碑只剩最後2步。

小野寺賢人今年加入雄鷹，先發4場比賽除了第1場沒能投滿5局外，接下來3場比賽都至少能投到6局、且都是優質先發內容，但卻1勝難求，在他少數學會的中文中其中1句就是「敗戰投手」。

今天小野寺賢人終於獲得隊友火力支援，3局下1出局後曾子祐安打上壘，陳文杰、王柏融連續2次四壞球保送形成滿壘，魔鷹敲出右外野安打一棒送回2分，7局下曾子祐三壘安打助隊再下一城。

8局上龍隊重炮手吉力吉撈・鞏冠從雷公手中敲出陽春炮追回1分，但雄鷹下半局立刻再有分數進帳，靠著葉保弟、紀慶然連續安打攻下2分穩住勝果。

小野寺賢人最後用92球投完7局，投出4次三振、1次四壞球保送，僅被敲1支安打、無失分，拿下來台首勝，雷公後援2局失1分，成功守住球隊勝利，也斬斷龍隊近期4連勝。

而在新莊進行的「金控大戰」，富邦悍將在先發投手陳仕朋7局僅被敲4支安打無失分帶領，以3比0擊敗中信兄弟，3連戰前2戰雙方各取得1勝。