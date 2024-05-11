WATCH: Israel's ambassador to the UN Gilad Erdan shredded a copy of the UN charter to illustrate his opposition to a vote on Palestinian membership. pic.twitter.com/i5zNZjsf0C — DW News (@dwnews) May 10, 2024

聯合國大會週五（10日）以143票贊成、9票反對、25票棄權的壓倒性多數通過決議案，呼籲安理會重新評估巴勒斯坦以正式會員身分入聯。以色列駐聯國大使爾登（Gilad Erdan）在投票前上台發言時當場把《聯合國憲章》絞碎，痛斥成員國切莫撕毀憲章。聯國副發言人哈克（Farhan Haq）會後對於爾登這番舉動以「作秀」（theatrics）形容，這種場面他看多了。

綜合土耳其國營安納杜魯通訊社（Anadolu）、英國《電訊報》10日報導，以色列駐聯合國大使爾登（Gilad Erdan）當天在大會投票前上台發言怒斥在場會員國代表「太可恥！」，他手持一份列印的《聯合國憲章》與一只小型碎紙機，當著大會各國代表的面把憲章送進碎紙機絞碎。他一邊絞碎憲章一邊斥責各國大使：「諸位即將用雙手撕毀《聯合國憲章》。」

爾登批評，聯合國若讓巴勒斯坦加入，等同讓「一個已有部分區域由恐怖分子掌控的政治實體」獲得國家等級的權利，而且這個政治實體將由「謀殺兒童的哈瑪斯性侵犯掌控的武力取而代之」。巴勒斯坦駐聯合國大使曼蘇爾（Riyad Mansour）發言時表示，這次投票深具歷史意義。

爾登在聯大絞碎《聯合國憲章》的舉動引起國際媒體大幅報導。中國大陸央視記者徐德智向副發言人哈克提問此事，哈克表示，這種作秀他看多了，隨即從西裝口袋掏出一本新的《聯合國憲章》並重申聯國精神，令徐德智大為讚許。

作風一向溫和的哈克說，聯合國不會置評各國大使的言論，會員國上台發言是大會的重要環節。他進一步補充道，聯合國是一個以尊重《聯合國憲章》為前提的組織，他也呼籲所有成員國要履行維護憲章的承諾。

巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）去年10月7日在地中海東岸巴勒斯坦人聚居的飛地加薩走廊（Gaza Strip）突然越界攻擊，以色列出動強勢武力回擊，雙方交戰至今（11日）以208天，以色列為了消滅哈瑪斯而在加薩狂轟濫炸導致大量平民死傷，在國際社會引發批評聲浪，甚至陸續有國家表明承認在聯合國多年來僅具觀察員身分的巴勒斯坦為獨立國家。

聯合國大會周五針對要求安理會重新評估巴勒斯坦入聯一事的決議案投票，由阿拉伯聯合大公國起草、土耳其與近80個會員國共同提案。《聯合國憲章》規定，政治實體必須先獲得安全理事會推薦，再由聯合國大會投票，獲得3分之2多數票方可成為正式會員國。由於美國已於4月18日否決巴勒斯坦入聯申請，周五聯大通過的決議僅具象徵意義。大會決議案也對於美國4月18日在安理會投下否決票表示「深切遺憾與關切」。