台中市警察局東勢分局今(11)日證實，去年發生一起水井棄嬰屍案，一名謝姓男子與懷孕的柯姓女子因是否要將小孩生下發生爭執，後來，女子去年5月在租屋處將孩子生下後，疑疏於照顧導致男嬰身亡，謝男疑似再將男嬰棄置租屋處後方的水井中；對此，法醫高大成表示，男嬰是否被淹死，可從肺、胃、十二指腸、大腸以及小腸等部位去釐清，男嬰是否活活被淹死。

這起案件發生於去年台中市石岡區，30歲的謝男與柯姓女友同居後，因女友懷孕，謝男考量經濟無法負荷希望女友拿掉，但女友執意生下，雙方多次爭吵決定分居。柯姓女友於去年5月26日22時許在東勢區第一橫街租屋處產下男嬰，謝男趕回查看，不過疑似因兩人沒有照顧經驗，胎兒死亡，謝男竟將孩子帶回租屋處後方水井棄屍。直到事隔6月、今年1月，謝男因良心不安向警方自首，才讓事件曝光。

東勢警分局表示，謝男於今年1月12日凌晨2時許至派出所自首，警方獲報後立即報請台中地檢署指揮辦案，並於棄屍現場採證，撈出糊狀嬰兒屍體，全案依故意殺人及遺棄罪移送偵辦。檢察官聲請羈押兩人獲准並提起公訴，將交由國民法官法庭審判。

據《ETtoday新聞雲》報導，法醫高大成對此案件表示，屍體通常5天至1周便會傳出異味，且周圍100公尺左有會聞到，且屍體發出來的異味會持續1個月的時間，所以，他研判水井周遭應該沒什麼經過，所以才會沒發現嬰屍，另外，他也說，這對男嬰生前是被丟井還是死後再丟井，透過解剖可以釐清，當男嬰的胃與十二指腸有空氣，就表示曾存活2小時，如果小腸與大腸有空氣，就表示男嬰存活12小時左右。