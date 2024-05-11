侯友宜現場發康乃馨，祝福所有媽媽母親節快樂。（新北市水利局提供）

侯友宜今出席「2024新北河濱蝶戀季」開展活動。（新北市水利局提供）

「2024新北河濱蝶戀季」今（11）日正式開展，新北市長侯友宜到場為展覽揭開序幕。今年主題「花織夢境」由萬盆花卉結合5大裝置藝術，打造精彩的地景之美，同時有「花開音樂節」陪伴民眾度過愜意悠閒時光，明日還有精彩表演及市集，歡迎民眾把握機會同樂。

侯友宜表示，新北河濱公園面積多達1382公頃，豐富的特色休憩設施及活動，已成為市民朋友平、假日休閒的好去處。「新北河濱蝶戀季」今年邁入第5年，除了多彩多樣的地景藝術及花海外，「花開音樂節」也吸引許多年輕朋友到新北河濱公園。明天還有許多精彩表演，邀請市民朋友在母親節一起來共襄盛舉。

高灘處表示，「2024新北河濱蝶戀季」明日下午1時至晚上6時除歌手團體表演外，還有好日市集、拍照打卡兌換康乃馨活動。地景展覽將展至5月26日，為期16天，歡迎市民朋友來河濱騎腳踏車的時候，也把握機會到板橋蝴蝶公園走走、拍照留念。

此外，今年還規畫線上抽獎活動，展覽期間在Facebook「新北水漾」指定貼文完成任務，即可獲得抽精美好禮的機會。再次邀請市民朋友相約三五好友，一同到蝴蝶公園感受「2024新北河濱蝶戀季」花織夢境的幸福氛圍。