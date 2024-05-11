今（11日）晚間17時許，新北市三重區進安街驚傳命案。（圖／劉詠韻攝）

今（11日）下午17時許，新北市三重區進安街驚傳命案，一位民眾因為聯絡不到母親，於是向警方報警，警方會同消防人報案人（大女兒）請來鎖匠開門，進入後發現現場有3具屍體，媽媽、小女兒、外甥祖孫三代均被用棉被與被單、包裹且被捆住，警方初判死亡時間超過7天，目前鑑識人員鑑定。

警方表示，現場門鎖沒有遭破壞痕跡，由於屍體腐壞，初步判斷死者為69歲劉女、30歲陳女、3歲陳姓男童等3人。目前尚待警察局鑑識人員釐清身份當中，詳細原因尚待釐清！

據了解，報案人是大女兒，有一陣子沒有聯繫，這幾天找不到媽媽，只有回line文字，電話都沒接，因為母親節今天下午返家，因為有聞到臭味，趕緊通報警方請求協助，驚破門後發現媽媽跟妹妹及外甥均已死亡，且被棉被包裹，驚嚇到無法言語。他受訪表示，妹妹的配偶之前有跟媽媽借40萬，但是否與命案有關，還有待警方調查。