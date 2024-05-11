主播黃星樺主持TVBS NEWS YouTube頻道的知識型新聞直播節目《1900重點直播》滿一年，她身兼電視、網路主播，經常工作滿檔，還須隨時掌握新聞脈動，因此需要花費更多時間看新聞、關注時事，體力消耗比以往更大，為了隨時保持最佳狀態，她靠健身加強體能，直播一年下來，瘦了8公斤、體脂肪降9％，消瘦體態讓網友一度擔心她的健康狀況。

雖然工作量大增，但黃星樺不曾喊苦，反而覺得有機會適應網路生態，實際和觀眾接觸後，也累積不少粉絲，透露自己曾經收到一包頭髮，對方希望跟她「結髮為妻」，熱情舉動也反映出黃星樺，在粉絲心中的獨特地位和深厚情感。

在節目滿一周年的當天，資深主播謝向榮、主持人彭志宇也驚喜現身攝影棚，送上蛋糕祝福節目滿周歲。事前完全不知情的黃星樺，見到兩位男神突襲探班，驚訝到在螢光幕前尖叫，她事後解釋，「當下以爲是audio大哥來調整設備，沒想到是兩位男神天菜。」

回想《1900重點直播》開播第一天，在線人數僅有200人，黃星樺坦言，這數字深深烙印在心裡，經過一年努力，歷經地震、大選、颱風、me too等重大新聞事件，節目也慢慢做出口碑，最高在線人數突破1.5萬人，網友互動也越來越熱絡。

節目中經常引起粉絲討論，還有利用主播名字諧音梗，許願合體同框的話題，其中敲碗最多的就是「星星向榮」，為了滿足網友願望，謝向榮特地現身網路直播棚，與網友線上互動，直言「這是從業30年來的初體驗」，而謝向榮的凍齡顏值，在業界有「永遠25歲」的美名，不但身上看不到歲月留下的痕跡，現場工作人員也不忘提醒觀眾，TVBS小鮮肉始祖就是謝向榮，個性低調的他自嘲，「現在是老臘肉」，罕見展現幽默的一面。