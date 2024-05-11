「村長小隊」卜學亮、郭泓志、姚元浩、瑪斯卡（Matzka）、禾浩辰日前因實境《我的明星村長》來到宜蘭冬山鄉鹿埔村，與當地學校足球隊PK，姚元浩、郭泓志為了不讓自己丟臉，竟然動起歪腦筋，不僅提出指定對手，郭泓志還跟小朋友串通：「記得我踢的時候，讓我進一球。」沒想到即便如此，村長小隊仍然慘輸。

郭泓志笑稱少了釘鞋裝備，「很多動作做不出來，不然你們就會看到倒掛金鉤，差一點進球門的畫面。」卜學亮也說，是因為自己讓小朋友害怕，所以不敢把球踢過來，「他們看得出來誰會踢，球到我這邊，他們就完蛋了」，村長小隊們輪番解析輸球原因，讓人哭笑不得。

村長小隊相繼協助也在當天體驗廟會傳統文化、夜間巡守、導護工作等工作，在進行夜間巡守時，瑪斯卡再次發現自己「中計」，原來巡守期間的移動方式，有人坐車、有人則得自己騎車，在巡守了40分鐘後，瑪斯卡恍然大悟說：「太遠，難怪他們要開車，都不選摩托車，害我們還開開心心選摩托車，一路上被風吹到都流眼淚了。」

本次邀請陳漢典擔任村幹事，協助廟宇工作，跟著村民扛轎過火，讓宗教信仰不同的瑪斯卡十分新奇，第一次體驗過火儀式的他表示，「他們叫我們直接走過火焰，很和善的說用走的不能跑，另外還教我們扛轎子，只是會一直打到自己的肚子，事後我看到肚子上有瘀青、一度還有點想吐，因為一直打到胃！」《我的明星村長》每周日晚間8點在八大綜合台播出。