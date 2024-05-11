在震撼人心的太鼓表演聲中，桃園經國特區最受矚目的人氣個案「嘉璟上河」宣告正式公開，現場蒞臨嘉賓冠蓋雲集，爭先親眼目睹這座指標個案的誕生，同時也宣告深耕在地的「嘉璟建設」，歷年推案總銷售戶數正式突破七千戶門檻大關，讓「嘉璟上河」的公開儀式別具時代性的象徵意義。

【世界水岸豪宅，富豪首選居所】

從位於紐約曼哈頓Manhattan的53 West 53、英國切爾西Chelsea的Chelsea Waterfront、到東京灣岸區的Majes Moto-Azabu Gardens，面向水岸看見無垠川流向遠處奔流，就是水岸住宅的最大魅力，這稀有自然景致吸引國際富豪爭相進駐，擁有一席足以代表其身分地位，象徵其卓絕不凡之生活品味。

【嘉璟水岸盛世，珍藏家的美好風景】

嘉璟建設、源美建設深耕桃園推案無數，借鑑國際水岸豪宅概念，在經國特區已累積推出五大指標案，「自遊人 時上區」、「自遊人 日上區」、「大河戀」、「天濶」、「沐樂」，締造嘉璟水岸景觀盛世鉅作，即將推出全新個案「嘉璟上河」，以國際視野推升時代新浪潮，延續水岸建築，在城市核心、街廓樹廊、天色溪畔，開創另一種從容優雅的人生旅程，為生活完美定位。

【「嘉璟上河」擘畫經國榮景地標】

漫步經國核心，相遇珍稀基地「嘉璟上河」坐落於水岸第一排，飽覽萬坪水岸公園無價綠金，水岸大景即是開窗美景，收藏高綠覆四季景致，約10分鐘近擁經國路商圈、藝文特區、特力屋商圈、台茂等四大繁華商圈，豐富機能，串起生活所需。精彩不僅止於此，雙明星學區再助攻，周邊有同安國小、經國國中，桃園菁英首選資優學府，近享9年優質教育，讓孩子從小沈浸人文書香環境成長，培養未來競爭力。

【城市中軸，串連桃園接軌世界】

「嘉璟上河」全面佈局城市交通據點，位處蘆竹和桃園交界，鄰近經國轉運站，輕鬆串起至北大台北地區、至南新竹苗栗的交通版圖；開車約3分鐘抵南崁交流道，接軌國道一號從台灣到世界自在往返，加上捷運綠線第一階段預計2026年開通，「嘉璟上河」搶佔第一線以「幸福路延伸計畫」快速銜結G12站，未來將大幅增加通勤便利性，同享捷運增值首班車。

【難得一遇，終於相遇，把握珍席】

嘉璟建設、源美建設梳理城市人文，集結職人團隊，注入層峰眼界與獨到美學品味，在經國特區，築起下一座水岸景觀鉅作「嘉璟上河」，有別於一般，規劃貼合生活、舒適享受的空間尺度，以使用者角度為考量，配有國際精品級設備，提升居住品質，「嘉璟上河」匯聚捷運綠線、水岸大景、公園綠軸，綿延水岸盛世，敬請把握珍席。

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