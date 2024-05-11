星展銀行公告「I Love Mommy」刷卡活動中，凡使用星展實體信用卡、包含原花旗銀行信用卡，皆可享星級飯店、指定火鍋店、指定中餐廳、指定日韓餐廳、指定異國創意料理餐廳，以及美食外送等刷卡優惠，參與此活動的餐廳遍布北、中、南，以星級飯店為例，台北美福大飯店彩匯自助餐廳平假日消費88折，以及台北萬豪酒店宴客樓中餐廳、W Hotel紫艷餐廳、台北老爺酒店4間餐廳和烘焙坊平假日消費9折，台南香格里拉遠東國際大飯店The Mezz和遠東Café自助餐刷卡消費最優85折。

滙豐銀行推薦母親節送媽媽好禮可到百貨選購，母親節檔期信用卡優惠活動中，北、中、南部大型百貨幾乎囊括在內，以刷卡消費最優的回饋來看，新光三越最優贈skm points 4,500點，每10點可折抵1元，相當於贈送450元、遠東百貨最優贈商品券1,600元、漢神百貨最優贈商品禮券5,500元，以及台北101最優贈101 Points 8萬點，每100點可折抵25元之消費金額，相當於贈送2萬元。

渣打銀行則是推出母親節電商平台刷卡消費回饋方案，5月份於國內三大電商平台包含momo、PChome、蝦皮等，刷渣打信用卡，消費分期單筆達3,000元或5,000元以上，並於活動頁面完成登錄，即可享有刷卡金回饋，三家電商平台分別最高回饋2,000元、2,200元和2,500元；若活動登錄額滿，還有渣打LINE Bank聯名卡可以無腦刷享國內2％、國外3％現金回饋無上限，寵愛媽咪，也為自己的荷包賺點回饋。