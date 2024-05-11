總統蔡英文即將卸任，卻傳出將在卸任前特赦前總統陳水扁。媒體人謝寒冰表示，蔡英文看來並不是想幫準總統賴清德拆彈，而是在幫準總統賴清德埋地雷，賴清德想不面對都不行。

謝寒冰今(11日)在中天《張雅婷辣晚報》節目中表示，阿扁根本從來不認為自己有罪，他現在的回答其實很明顯的在告訴你「我不認罪，你們也要特赦我」，阿扁可能認為從頭到尾就是政治迫害，不能用法律解決。

謝寒冰接著表示，蔡英文這時真的想幫賴清德拆彈嗎？他一點都不認為，她反而是在幫賴清德埋地雷，因為賴清德應該最不希望人家提到這件事。去年選舉時，賴清德都沒提這件事，賴清德以前是主張要特赦陳水扁，結果等到選舉，他就不吭聲了、提都不提。蔡英文距卸任剩最後一個禮拜突然提了，根本是在害賴清德。

謝寒冰認為，蔡英文想要解決這件事，以前有大把的時間可以解決，她卻不想解決，也許是故意讓賴清德難看。蔡英文出這一招，就是她有擺出想要解決的資態，可是時間上來不及，任期剩下沒幾天，也就是說，程序開始展開了，但是時間來不及，接下來賴清德想不面對都不行。