由於鋒面接近並通過台灣，明（12）日午後各地易有短暫陣雨或雷雨，山區午後雷陣雨的雨勢較明顯，入夜後中部以北、宜蘭地區及花東沿海有較大雨勢。氣象署表示，下周一（13日）白天後雨勢逐漸趨緩，北台灣天氣稍涼，尤其入夜後低溫只有18到20度。

氣象署分析未來降雨趨勢。（氣象署提供）

氣象署指出，明天上午各地多雲到晴，午後各地降雨機率逐漸增加，易有短暫陣雨或雷雨，山區午後雷陣雨的雨勢較明顯，入夜後中部以北、宜蘭地區及花東沿海有較大雨勢；溫度方面，各地高溫可達30到34度，入夜後東北季風增強，北台灣低溫21、22度，感受較為涼爽，其他地區則在23到25度。

氣象署預測未來溫度變化。（氣象署提供）

下周一鋒面通過、東北季風影響，各地仍有局部短暫陣雨或雷雨，白天後雨勢趨緩，北台灣天氣稍涼，尤其入夜後低溫只有18到20度；下周二（14日）水氣較少，各地多雲到晴，僅東半部地區有局部短暫陣雨，午後山區有局部短暫雷陣雨，東北季風影響，北台灣天氣稍涼。

下周三（15日）水氣較少，各地多雲到晴，僅東半部地區有局部短暫陣雨，午後山區有局部短暫雷陣雨，東北季風減弱，北台灣氣溫回升；下周四至下周六（16日至18日）東半部地區有局部短暫陣雨，北部地區也有零星降雨，中南部地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。