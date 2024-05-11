義竹鄉長黃政傑（右）與嘉縣府漁業科長張建成到台南推廣優質特產。（義竹鄉公所提供／廖素慧嘉義傳真）

義竹鄉公所「義起創生」前進台南行銷農漁特產。（義竹鄉公所提供／廖素慧嘉義傳真）

嘉義縣義竹鄉優質農漁特產多，以「義起創生」計畫行銷，今（11）日到台南永康區東橋里小橋公園舉辦小農市集，有消費滿額送、精彩表演，鄉長黃政傑發放有滿滿果肉的桑椹冰，熱鬧滾滾，帶動買氣旺，也讓台南人更認識義竹這個好鄰居。

黃政傑表示，義竹有許多優質的農特產品，每年都會辦理相關的推廣活動，像是最近剛結束的桑椹節、鴿笭季，這次是第一次將義竹優質產品帶到臺南，希望能讓更多人認識義竹，年底也會舉辦義竹鱻樂節，還有「玉米田裡的鱸魚」故事活動，歡迎大家一起來體驗義竹特色文化。

現場除了市集活動，消費集點送「義起創生」限定Q版白蝦鑰匙圈及鱸魚抱枕，還發放有滿滿果肉的桑椹冰、免費泡泡體驗、互動親子秀，有吃有玩又看秀，讓現場民眾大呼「很過癮！」

主辦單位指出，「義起創生」計畫是希望藉由地方創生，打造義竹新樣貌，帶動新的產業發展，吸引青年返鄉，讓義竹鄉創造出新的生命力，期望將義竹鄉打造成嘉義縣首個地方創生成功的鄉鎮。