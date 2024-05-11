台南市民眾在臉書「我是新營人」發文，批評東山區公所在停車場砍樹種電是本末倒置行為。（擷自我是新營人臉書粉專／程炳璋台南傳真）

台南市東山區東山國小旁的公有停車場，8日對外封閉展開太陽光電板安裝工程，連帶將20棵高大的小葉欖仁樹移除，引來網友對「砍樹種電」是本末倒置的批評，東山區公所連忙澄清，現有綠樹將「移植」到適當環境而非砍除，建置光電板後的停車場可帶來無畏風雨的停車環境。

有網友11日在「我是新營人」發文，控訴原本綠樹環繞的東山區停車場，最近被「砍樹種電」十分可惜。

貼文網友表示，該停車場是少見規畫完整的公共設施，周圍種植快20年足可遮蔭的小葉欖仁，不僅有停車功能，還是民眾傍晚散步聊天的地方。如今東山區公所卻稱要建太陽能光電板而移除綠樹，還稱此舉可減少排碳與空汙。

網友批評此舉獲利的是光電業者與東山區公所，犧牲掉的卻是東山自然景觀與純樸的當地民眾，及隔壁的東山國小附設幼兒園。

發文一出，東山區公所趕緊澄清，現有的綠樹是「移植」而非「砍除」，善用公有地發展綠能，是中央與地方行之有年的政策，建置的光電板仍可提供無畏風雨的環境，綠電還能減少排碳與空汙，廠商回饋金還能作為地方節能減碳的經費。

但發文底下留言仍有不少批評，有網友留言「砍樹發展綠電是本末倒置」、「光電不等於環保」、「台南光電賺大錢」。