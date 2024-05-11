韓國天王Rain（鄭智薰）在2017年宣布和女神金泰希結婚，婚後生下兩個可愛女兒，家庭生活幸福美滿外，兩人還以夫妻身分拍廣告，公開秀恩愛閃瞎一眾粉絲。最近Rain在社群連發多張在家下廚的帥照，身後出現美女倒影，網友放大看才發現是金泰希掌鏡，盛讚她居家模樣也好漂亮。

Rain下廚帥照掌鏡人正是女神老婆金泰希。（圖／摘自Rain Instagram）

Rain與金泰希結婚時震撼全南韓，且兩人不辦世紀婚禮，選擇低調完婚，獲得外界一致好評，婚後兩人依舊各自在演藝圈努力，也減少談論家庭生活；但Rain今（11）日在Instagram上傳一系列在廚房料理的帥照，處理生肉時相當有架勢，一看就知道常常下廚。

有眼尖網友注意到，Rain帥照身後有美女倒影，專注地拿著手機記錄Rain處理食材的帥氣模樣；在大多數人忍不住放大一看，才發現美女就是金泰希，原來Rain的帥照全是「老婆視角」，意外被閃到不行，紛紛驚呼，「哇！是金泰希，好甜蜜啊」、「金泰希連倒影都好漂亮」、「這對夫妻太恩愛了吧」。

先前Rian上節目被發現沒有戴著婚戒引起討論，甚至遭主持人懷疑是不是與金泰希發生什麼事情，但他卻深情表示，希望將工作與家裡的隱私分得乾淨，避免有人受傷，才讓大家知道他其實是想要保護金泰希，也感動不少人。