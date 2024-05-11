網紅雪碧（方祺媛）先前曾透露從18歲就開始整形，甚至花在醫美的費用已近千萬，因為次數太多，也記不清楚每次的細節，直到近日在韓國照了X光，才驚覺不只額頭有骨釘，讓她直呼「臉像是拼圖拼起來的」。

雪碧今（11）日IG透露，近日到韓國旅遊順勢拍了臉部X光，發現自己不只額頭有骨釘，「連八年前，下巴假體都有快3公分長的釘子，前天才知道的」，驚悚畫面讓她直呼：「我真的是整形狂魔，臉像是拼圖拼起來的。」

雪碧自爆臉下藏3公分骨釘。（圖／IG@sprite0719ss）

從雪碧的X光照可以看見，有3處假體分布在鼻子、嘴唇及下巴，其中下巴的區塊，有個明顯的白色骨釘，但骨釘確實有點不明顯，也難怪她藏了8年都沒察覺，畫面曝光後，讓不少網友嚇傻，「強」、「維護美美的狀態真的不容易」。

事實上，雪碧先前曾坦承有容貌焦慮，即使全身上下都動過，仍會定期做補強，她還自爆10年來已花費約800萬，坦言自己不怕手術過程太辛苦，只擔心不好看，可見她為了達到理想狀態，這一切的付出她也甘願。