近日林明佐洩密案鬧得沸沸揚揚，台中市警察局霧峰分局也被爆出偵查隊日前偵辦網路博弈案件，執行搜索時發現同單位林姓小隊長在場，質疑帶隊小隊長疑似包庇，等到林離開才進場搜索。對此，霧峰警分局說明，因林姓小隊長與被搜索對象為朋友，當日行動前去過現場逗弄對方飼養的犬隻，並強調，查緝行動未發現有員警洩密。

霧峰警分局11日被爆出，偵查隊9日與刑事局中部打擊犯罪中心共同偵辦網路博弈案件，帶隊到吉峰路某宅執行搜索時，竟發現同單位的林姓小隊長也在場，但帶隊搜索的小隊長竟等到林姓小隊長騎機車離開才進入住宅逮人，遭質疑該小隊長涉嫌包庇。

對此，霧峰警分局分局長陳祥麟出面說明，經清查，林姓小隊長表示與被搜索對象為朋友關係，9日搜索行動之前有去過現場建築物外面逗弄對方飼養的犬隻，本案執行時，該小隊長既非勤務人員，搜索行動亦順利完成。

陳祥麟強調，本次查緝賭博行動未發現有員警洩密情形，至於該小隊長有無涉及不法或違紀情事，霧峰分局本著勿枉勿縱精神，將深入調查，依規定處置。

霧峰警分局表示，該案為霧峰警分局與刑事警察局偵辦網路賭博案，經掌握38歲林姓嫌犯等2人涉嫌從事網路博弈代理商事證，警方9日16時20分持台中地院搜索票，前往霧峰區吉峰路某宅執行查緝行動。警方於現場逮獲林、張2嫌等，並查扣現金300餘萬元、1台筆電、9支手機及三級毒品K菸548支等證物。

據悉，林、張2嫌均坦承經營網路博弈代理商招攬國內及國外地區不特定民眾參與網路賭博，初步清查近1年賭資高達2億6000萬元；另林嫌也坦承持有三級毒品K菸，但對毒品來源交代不清，警方持續調查中。警方將林男朝毒品、賭博方向偵辦，張嫌則朝賭博方向偵辦。