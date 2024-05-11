「紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程」10日、11日，分別在台東縣鹿野鄉鹿野國小及太麻里鄉美和國小演出《台灣幻想曲》，在母親節前夕，完成台東最後一鄉鎮演出，作為台東縣親子的母親節獻禮，此兩場演出後，全台剩下15鄉鎮待演出。

此次台東最終場演出，最特別的觀眾是遠從丹佛轉機回台、台東基督教醫院的創辦人—譚維義醫生。人稱譚爸爸的譚維義醫生，創立台東基督教醫院，為偏鄉醫療奉獻長達30多年，堅持守護無數台灣孩子，今年適逢台東基督教醫院60週年，譚醫師蒞臨台東太麻里看戲，紙風車也特別以《後山天使》展現譚醫師的生命故事與無私奉獻的精神。

感念譚爸爸就如同聖經裡的一粒麥子，在台灣結出許多善的粒子，在演出的最後，演員走向台下向在場的譚醫師獻上花束與麥穗，致上最崇高的敬意與感謝。高齡94歲，頭戴牛仔帽的譚爸爸，氣色紅潤，朝氣十足地說：「謝謝你們，表演得真的很好，看著台上的我，我發現神是要用我來幫助更多的人，讓我在台灣很多年，我已經95歲，希望將未來仍然能不斷地跟著主，不斷地得到祂的愛來幫助別人，我就很滿意了。」

紙風車劇團任建誠團長說：「2014年紙風車將譚爸爸的故事改編成舞台劇《後山天使》，牽起了十多年緣份。1994年退休回美國的譚爸爸仍時刻關心台灣」。2020年紙風車道具工廠遭遇祝融大火時，《後山天使》道具也付之一炬，聽聞此事的譚爸爸特別到劇團為團員加油打氣，鼓勵地表示當年他們夫妻來台，也是甚麼都沒有，一封信、一封信地募款籌措醫院經費，一切從零開始。

為了見證台東縣達陣，也為了見到為台東付出一生的譚醫生，來自北、中、南、東的紙風車志工及追風家族大串連，紛紛帶著親朋好友前進台東縣太麻里，現場數百位母親共同歡度母親節，當孩子們則帶著笑容，全場一起大聲祝福媽媽母親節快樂，並相互擁抱，溫馨的氣氛，讓現場不少媽媽眼中閃爍著感動的淚光。

演出最後片段黑光劇即將結束時，有經驗的觀眾及志工們紛紛提前拿出手機、調整好拍照模式，等待「368台東完成」的字卡出現，就像小時候蒐集明星卡一般，蒐集著每一個達成鄉陣的畫面。