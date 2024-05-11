根據臉書粉專《Taiwan ADIZ》今（11）日指出「美國海軍P-8A巡邏機、美國空軍KC-135加油機以及E-3空中預警機通過巴士海峽進入南海」。對此，前海軍艦長呂禮詩11日就表示，「我們可以看到P-8A過去了，他可能還有更多的意義存在，我們現在看整個南海水下的博弈對抗，是非常嚴重的」，引發討論。

呂禮詩11日在政論節目《新聞大白話》中表示，「我們可以看到P-8A過去了，他可能還有更多的意義存在，去年的《南華早報》就透露了，解放軍其實在香港150公里的外海，進行戰術演練」，呂禮詩坦言，「我們其實不知道中、美在水下博弈的狀況，但我們可以猜測，在這一次的對抗中是解放軍贏了」。

呂禮詩也回憶，我們看到4月23日中國大陸解放軍海軍節的時候，出了一個隱入深海的宣傳片，大家都把重點放在巨浪-2，但其實裡面有一個更值得觀察的，「是他講說2年前，『堅決殲滅有聲力量』，這講的是一艘潛艦，然後他的下一個講的是，『給每個人留個影，一個人都不能少』」。

因此最後呂禮詩認為，「這代表這任務相對的困難度高，實際可能還會有傷亡的狀況，我們現在看整個南海水下的博弈對抗，是非常嚴重的」。