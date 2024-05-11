美式賣場好市多熟食區販售許多經典品項，其中熱狗堡加飲料的50元套餐，是不少人必點的平民美食。不過一位網友近日發現，好市多的熱狗堡似乎換了新的麵包，貼文曝光後引發熱議，許多人紛紛指出，熱狗堡的麵包不但變小還變得難吃了，而且這項改變已有一段時間。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，「熟食區熱狗堡很久沒吃了，百分百可以確定麵包變小了，因為熱狗絕對不可能變長」，從原PO附上的照片可以發現，熱狗長度的確比長型麵包還要長上許多。

對此，許多人紛紛回應，「它變小很久了」、「沒關係，反正麵包很難吃」、「改版前的麵包體好吃多了，現在的麵包體很乾」、「原來不是只有我感覺麵包變小，好市多連麵包都要偷…」、「應該是麵包換成不同款，變得很軟，常常放久了很容易分成兩半」、「但熱狗一樣鹹，麵包變小沒得配」。

另外也有不少網友對於好市多的洋蔥、醬料供給政策感到不滿，「從疫情過後開放自己加變成料包後，就覺得他們食髓知味，不會換回來了」、「洋蔥現在都沒有加到飽了當然縮水」、「懷念可以手搖洋蔥屑的日子」、「洋蔥才是本體啊，給一小杯哪夠吃」、「疫情過這麼久了還在用疫情的理由用包裝醬料包」。