攸關晉級總冠軍賽資格的T1聯盟季後賽首輪G4，11日晚間在台大體育館進行，儘管擁有滿場3775名觀眾聲援，地主台北台新戰神仍以71比81不敵衛冕軍新北中信特攻，首輪戰績打成2比2平手，接下來決定晉級決賽資格誰屬的「搶五大戰」，將於14日下周二回到新莊體育館進行。

雙方上半場三分球表現相當懸殊，特攻半場三分球投21中6、命中率2成86，戰神半場三分球卻是離譜的投16中0，感覺台大體育館不像自家主場，不過上半場打完，特攻僅以40比36領先，艾德半場13分、11籃板，阿巴西10分，戰神半場以恩多18分最高。

可是林韋翰下半場打不到3分鐘，就因連吞兩次技術犯規而被驅逐出場，這反而激起特攻士氣，轉眼把領先差距擴大到13分，但在第三節結束前28秒，特攻換成艾德不小心扭傷左腳踝退場，林秉聖則在第三節還剩4秒投進戰神第1顆三分球，前3節打完，特攻63比54領先。

謝亞軒在比賽還剩3分16秒投進三分外線，幫助特攻73比64領先，強森馬上追回兩分，艾德也還以顏色，打到最後1分13秒，特攻續以77比68領先，接著柯丹兩罰俱中，擴大特攻領先到11分，這場比賽勝負提前沒有懸念了。