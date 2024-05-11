41歲韓籍女星宋米秦來台發展多年，2011年以女團Dream Girls成員身分出道，2015年嫁給台灣老公陳鎧文，之後生下一個寶貝女兒。近日她曬出和女兒一起到峇里島旅遊照片，大方解鎖泳裝辣照，曬出逆天長腿，讓粉絲紛紛大讚：「真的是辣媽」。

宋米秦在IG曬出3張出海辣照，穿著1件深棕色連身泳衣，大U領設計，露出胸前雪白肌膚和性感鎖骨，曬出一雙大長腿和女兒一起躺在船上，幸福的享受天倫之樂，而其中一張背影辣照，則秀出性感蜜桃臀和美腿，宋米秦配文開心表示：「雖然有點曬傷，多了一個我們的美麗回憶，辣媽來著～哈哈哈」，但也在限動無奈透露：「我變好黑。」

一系列辣照曝光後，網友紛紛大讚：「美腿、美足、美甲好美」、「好漂亮我好喜歡」、「真的是辣媽」、「好像放了一張床在海面上一樣，一定很舒服」、「WoW漂亮」、「辣妹」、「屁股超美的」。

宋米秦曬蜜桃臀。（圖／song_miqin IG）

事實上，這趟旅行中過去同為Dream Girls成員的李毓芬也有一起參加，而今（11）日也正是李毓芬39歲生日，宋米秦也曬出兩人的合照，並送上滿滿祝福：「遇到你，變好朋友、好姐妹是真的是我人生中非常值得的事」，透露兩人也曾有過不少摩擦，但也有很多珍貴的回憶，直言兩人現在就像老夫老妻一樣，透露只要互看一眼，彼此就知道對方狀況如何。李毓芬也甜甜回覆：「Oni（姐姐）～always love you（永遠愛你）」。