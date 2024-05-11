歐盟證券監管等相關單位7日徵求加密幣業者、專家看法，探索加密幣納入歐盟可轉讓證券集體投資計劃（UCITS）的可能性，而該市場目前規模達12兆歐元，可能確定加密幣在歐洲經濟市場的地位，

繼美國、香港先後通過比特幣ETF，加密幣市場走勢已經與實體經濟的相關性更高，歐盟證券監管機構、歐洲證券及市場管理局（ESMA）7日向加密幣業者、專家徵求意見，討論加密幣是否應該要納入UCITS，時間到8月7日為止。

與美國、香港ETF單一資產類別或者歐洲比特幣交易所交易產品（ETP）不同，UCITS市場規模達到12兆歐元，涵蓋各類基金，若加密幣被納入UCITS，將有助於加密幣市場的流動性。

台灣五大加密幣交易所之一的HOYA BIT虛擬資產交易所指出，加密幣納入UCITS有望為這一新興市場注入巨大的資金，歐洲的市場規模12兆更比美國ETF影響力度大。

由於 UCITS 基金受到許多零售投資者的青睞，這種方式可以為加密貨幣帶來更廣泛的接受度和投資，吸引更多的機構投資者和個人投資者參與，從而增加市場的交易量和流動性，使加密市場更加成熟和穩定；此消息對於比特幣投資人來說是利多消息，有機會是比特幣下個漲幅的重要因素。

HOYA BIT表示，加密幣納入UCITS，可讓加密幣的正規、合法得到加強，提升作為投資工具的地位，促進更多法規和監管創新，確保投資者利益受到保護，且納入規範後意味著需遵循嚴格的監管標準；同時可推動反洗錢、KYC的規範，讓整個行業更透明及安全。

除了好處當然也有壞處，HOYA BIT解釋，雖增加流動性但因高波動及淺在監管問題可能導致基金管理及合規成本增加，另市場不確定性，可能會引起監管機構擔憂；且過度監管可能抑制加密行業創新。

在機構參與後，可能穩定加密幣市場穩定，但大規模資本流入與流出都可能導致價格波動，對追求穩定回報的投資人來說有負面影響；且技術、營運的複雜性，會讓基金管理者帶來額外的挑戰，特別是加密資產的託管以及安全；類似的整合也可能會讓市場對比特幣、以太幣主流加密幣更偏好，忽略其他小型有潛力的加密幣。