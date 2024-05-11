三重3屍命案，一家三代遭包裹放同臥室，警方最新說明。

新北市三重區進安街驚傳3屍命案，今(11)日晚間5時許，有女子因母親節下午返家，因聞到家中傳出臭味，便趕緊報警，警方獲報破門而入後，發現現場有3具屍體，分別是媽媽、妹妹、外甥遭到棉被與被單包裹，警方初步研判死亡超過一周，由於現場門鎖無破壞痕跡，也無侵入痕跡，死者身上也無刀傷，警方研判是熟人所為，但是否為他殺仍要進一步調查釐清。

三重偵查隊長翁啓元表示，現場有發現3名死者在同一個臥室裡，初步勘查現場門鎖是反鎖狀態，沒有遭侵入的痕跡，死者身上沒有刀傷，現場也沒有凌亂打鬥的痕跡。要等到相驗的結果出來再行公布，目前還在了解死亡原因，至於是不是他殺仍要進一步釐清。

翁啓元也表示，遺體上是由棉被覆蓋，目前還在釐清死者的交往狀況，遺體現在有些腫脹，可能有好幾天，身上初步判斷沒有刀傷。

據了解，報案人是大女兒，有一陣子沒有聯繫，這幾天找不到媽媽，只有回line文字，電話都沒接，因為母親節今天下午返家，因為有聞到臭味，趕緊通報警方請求協助，破門後發現媽媽跟妹妹及外甥均已死亡，且被棉被包裹，驚嚇到無法言語。她受訪表示，妹妹老公之前有跟媽媽借40萬，但是否與命案有關，還有待警方調查。