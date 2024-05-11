韋禮安「如果可以，我想和你明天再見again」演唱會今（11日）移師高雄巨蛋，也是他第一次在港都開唱；為了這次難得經驗，韋禮安請來與他被稱為「雙胞胎兄弟」的羅時豐合作，不僅挑戰台、英、客語歌曲，三聲道飆嗓讓歌迷大飽耳福，2人還在台上鬥嘴，2個「韋禮安」爭搶舞台，直喊「只能有一個韋禮安可以留在這個舞台」，全場笑翻。

韋禮安今戴粉邊墨鏡揭幕，以歡樂神曲〈初四阿伯〉開場引爆氣氛，中場〈如果可以〉前奏響起，沒想到他一開口竟是台語版，此時，金曲歌王羅時豐驚喜現身合唱，滿場上萬人尖叫聲不斷；2人因4年前先後推出專輯，被樂迷發現雙方的封面照某些角度十分神似，自此結下緣份，今晚乾脆玩起撞臉梗，為演唱會掀高潮。

韋禮安（左）11日邀羅時豐擔任高雄演唱會嘉賓。（圖／IMC提供）

2人隨後合唱英文歌〈Don’t Show It〉及客語歌〈細妹按靚〉組曲，羅時豐難得大秀唱英文實力，讓全場歡呼連連；不過這段精彩的三聲道演出讓2人事前練到舌頭打結，韋禮安坦言：「台語版的〈如果可以〉真的比韓語版還難唱。」他原以為有台語歌詞就可以唱好，但練了才發現不行，最後只能向羅時豐求救。而羅也直說韋禮安出難題，讓他唱英文歌，苦笑說：「死了好多細胞，還好家裡有年輕小孩可以幫忙。」2人精彩合作，為韋禮安的雄蛋演唱會留下滿滿回憶。