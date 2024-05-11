許富凱暖聲獻唱歡度母親節，今（11日）在高流舉辦「拾歌-五木大学特修班」演唱會，出道多年終於唱回家鄉，他一吐內心話，不僅在VCR裡問著已逝父親是否來到現場觀賞，還透露演出前特別傳訊息給爸爸，「跟他說我回來高雄開演唱會，要保庇我平安、演唱會順利」，隨後獻唱〈南風〉送給天上的爸爸，他情緒激動一度紅了眼眶，令人不捨。

許富凱今別出心裁穿著日式深色長袍、白色襯衫搭配長領巾與貝殼寬褲裙登場，霸氣飆唱〈一寸真心〉、〈少年夢〉等歌。除了安排自己的作品，他也翻唱日本演歌，並打造4套全新秀服，吸引逾4000名觀眾進場。許富凱的媽媽、90多歲阿公阿嬤等旗山鄉親戚到場支持，好友田馥甄也陪同爸媽坐在台下欣賞，許富凱開心說：「我壓力很大，謝謝田馥甄小姐，大家不要觸碰打擾。」

許富凱11日在高流舉辦演唱會。（圖／何樂音樂提供）

擁有師奶殺手稱號的許富凱，每回開唱台下大多數觀眾都是姊姊們，今應景引領全場齊喊「母親節快樂」，祝福所有媽媽青春快樂；有趣的是，看到現場也有不少年輕粉絲，他幽默問：「你們是被爸媽逼來的嗎？」逗笑所有人。

許富凱的媽媽到場支持。（圖／何樂音樂提供）

許富凱的阿公阿嬤到場支持。（圖／何樂音樂提供）

尾聲安可，他特別為鄉親準備「港都限定組曲」，包括陳一郎〈行船人的純情曲〉、江蕙〈傷心的所在〉及洪榮宏的〈我是男子漢〉等歌，許富凱表示這些歌都是自己出道前，在高雄舞廳駐唱時客人必點的夯歌，其中，〈風飛沙〉是許媽媽最愛曲子，他甜誇坐在台下的媽媽漂亮，滿場歌迷見證母子情深，演唱會在溫馨氣氛中圓滿落幕。