樂天桃猿重炮捕手林泓育11日在8局下敲出生涯第200轟，這發2分炮一度幫球隊逆轉，可惜牛棚沒能守成，球隊在延長賽10局以4比9落敗，也讓他的紀錄夜成為空響。

林泓育在8局下從統一獅洋投裴瑞茲手中敲出中外野全壘打，幫助球隊反倒取得4比3領先，他也繼林智勝、張泰山、林益全後，中職史上第4位達成「千安、200轟」里程碑球員。

「有沒有200轟不重要，球隊贏球才是重點。」外界所說200轟就是強打者象徵，林泓育認為，這些都是別人在講的，「我不在乎這些紀錄，不管是什麼成就，每天還是按部就班去練習、去面對球賽。」

在紀錄夜這一晚球隊沒能以贏球作收，林泓育直言是缺憾，「我們從輸打到贏又被逆轉，但賽後我也跟大家說，這是很棒的經驗，如果下次再遇到這樣的事，各個環節都要更專注一點。」

對於距離史上第3的林益全也只差8轟，林泓育不去多想，他始終強調團隊至上、沒把個人成績擺在心上，他認為只要持續有上場機會，任何紀錄都有可能達成。但被問到林智勝的300轟目標，他斬釘截鐵的說：「不可能，他這個是前無古人、後無來者，環境一直在進步，年齡層也一直下修。」