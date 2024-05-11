電信業者凱擘大寬平旗下的新台北數位有線電視，10日上午10時機房旁的防火巷發生火警，造成光纖網路斷訊，造成信義、內湖、南港等區域大斷網，引發各界討論。對此凱擘表示，火警造成光纜嚴重燒毀，因此導致網路斷訊，需進行重新熔接，未來將提供從優補償，用戶無需另外提出申請即可獲得補償。

凱擘表示，當下疑似防火巷電線走火，導致新台北光纜嚴重燒毀，造成光纖斷訊，需進行重新熔接，所幸並無工程人員傷亡。搶修期間影響部份信義區、內湖區及南港區有線電視及寬頻網路用戶。

新台北數位有線電視表示，詳細火警發生原因，有待警消後續調查，案發後工程人員已全力搶修，截至5月11日凌晨已全數復訊，敬請受影響用戶見諒。

凱擘表示，為維護用戶權益，針對10日有線電視及寬頻網路服務受影響之信義區、內湖區及南港區用戶，旗下新台北數位有線電視將全數提供1日月租補償方案，用戶無需另外提出申請即可獲得補償。