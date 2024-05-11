「鳥丈爐端燒」今年鮪魚季以黃鰭鮪魚為主角，推出「輕炸鮪魚佐自製蔥醬」(上圖順時鐘)、「鮪魚陶板燒」、「炙燒鮪魚醋味噌」3道全新主題菜。(慕里諾餐飲提供)

「鳥丈爐端燒」今年鮪魚季以黃鰭鮪魚為主角，推出「輕炸鮪魚佐自製蔥醬」(上圖順時鐘)、「鮪魚陶板燒」、「炙燒鮪魚醋味噌」3道全新主題菜。(慕里諾餐飲提供)

「輕炸鮪魚佐自製蔥醬」外酥內嫩，搭配蔥醬更顯層次，售價320元。(慕里諾餐飲提供)

「炙燒鮪魚醋味噌」炙燒鮪魚搭配宜蘭三星蔥、海帶芽，以及日本白味噌調製的醬汁一起入口，滋味豐富，售價180元。(慕里諾餐飲提供)

「勝勢豬排」以日式蔥鹽作法，為酥炸鮪魚帶來嶄新風味，「蔥鹽鮪魚腰內豬排套餐」售價490元。(慕里諾餐飲提供)

鮪魚控開吃，每年5月開始迎來肥美的鮪魚季，旗下擁有「鳥丈爐端燒」、「勝政豬排」、「勝勢豬排」等美食品牌的「慕里諾餐飲」，5月起帶來「鮪魚陶板燒」、「輕炸鮪魚佐自製蔥醬」、「炙燒鮪魚醋味噌」等有別於傳統生食吃法的全新鮪魚料理，最低180元起即可大啖鮪魚鮮美的海味。

【黃鰭鮪魚甜美緊實 鳥丈爐端燒4菜登場】

黃鰭鮪魚是捕獲量較高的鮪魚，略帶三角形的魚鰭有著鮮黃色澤，外觀辨識度高，粉嫩的桃紅色肉質，口感緊實甜美，加上魚肉脂肪含量較少，常被用來做為生魚片享用。「鳥丈爐端燒」今年鮪魚季以黃鰭鮪魚為主角，料理長藉由黃鰭鮪魚的特性，注入日式料理風情，賦予鮪魚季更多可能性。

一系列鮪魚主題料理中，首推以桌邊服務淋上獨家醬汁的「鮪魚陶板燒」，鹹甜香氣撲鼻而來，料里長特別精選帶筋部位的鮪魚肉，因為具有保水度，使得鮪魚在陶板裡燒煮仍保有彈嫩口感。「輕炸鮪魚佐自製蔥醬」以南蠻炸雞為概念，將鮪魚肉裹薄粉後酥炸40秒，外酥內嫩，搭配蔥醬更顯層次。

另一款風格清爽的「炙燒鮪魚醋味噌」，將鮪魚表面炙燒，搭配宜蘭三星蔥、海帶芽，以及用日本白味噌調製的醬汁一起入口，大蔥的脆口伴隨鮪魚的鮮嫩，再加上味噌的高雅，讓這道前菜猶如頂級料亭所端出的料理般細緻。店內的鮪魚料理還有「鮪魚香菇串」，精選鮪魚上腹肉炙烤，賦味的濃厚醬汁來自餐廳的獨家燒鳥醬，風味香甜濃厚。料理長強調「要烤到有點焦香，才能展現出炭烤鮪魚的最大美味。」

【勝政豬排、勝勢豬排 經典鮪魚料理不缺席】

每年5月都會推出鮪魚季節料理的「勝政豬排」、「勝勢豬排」，今年鮪魚料理也不缺席。「勝政豬排」以酥炸鮪魚為主軸，「酥炸鮪魚套餐」、「酥炸鮪魚腰內豬排套餐」的酥炸鮪魚，將鮪魚炸至兩分熟的半生熟度，剖面柔和桃紅的色澤展現鮪魚的鮮度，厚實鮪魚入口，外酥脆內軟嫩，還帶有點彈牙的鮮美滋味，鮪魚控真的不要錯過。

同樣以日式炸豬排聞名的「勝勢豬排」，則以日式蔥鹽作法，為酥炸鮪魚帶來新風味。「蔥鹽鮪魚套餐」在酥炸鮪魚排上鋪滿蔥鹽，蔥花的鹹香風味提升鮪魚鮮味，整體而言，魚肉酥脆豐潤中帶有蔥花的爽口鹹香，滋味迷人。另一款「蔥鹽鮪魚腰內豬排套餐」，鮪魚排與台灣精品級「究好豬」的腰內部位組成海陸雙拼，更能感受精品豬與鮪魚互搭的加倍美味。