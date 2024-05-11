詐騙集團竟利用社福團體帳戶騙取個資！日前一名黃姓女子收到一個寵物粉專私訊稱其中獎，只要支持公益捐款188元至某動保團體，即可獲得獎品，並將該動保團體收款帳戶提供給黃女。

黃女依指示匯款188元，並將匯款頁面及個人資料截圖傳給該粉專後，卻遲遲未收到獎品，她打電話至該動保團體詢問何時能領取獎品，對方說明沒有辦理此抽獎活動，黃女才知遭到詐騙。

警方近期接獲大量社福團體通報，指收款帳戶出現多筆相同數目的不明小額捐款，且有許多民眾來電詢問可否領獎，警方統計，今年迄今已有50人被騙，研判詐團是藉此詐騙被害人個資做為他用。

遭冒用除造成社福團體困擾，其收款帳戶也有被列為警示帳戶的風險，現已發現臺灣石虎保育協會、台灣認知功能促進協會、台灣關爱之家協會、瑞智社會福利基金會、幼幼慈善基金會、台灣樂作創益協會、伊甸基金會、第一社會福利基金會、富邦慈善基金會、婦女救援基金會、普仁青年關懷基金會等多個團體受害。

刑事局表示，謊稱中獎是詐騙集團常用的詐騙手法，這次這類型有別以往要求民眾繳交手續費以領取獎品，改要求民眾捐款至指定帳戶，並提供證明的方式來騙取民眾個資，提醒民眾不要輕信網路上主動私信告知中獎的訊息，也不應聽從他人指示匯款或捐款至指定帳戶，如遇到不確定是否為詐騙時，可撥打165或110進行查證及求助。