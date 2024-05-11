去年（2023）5月，颱風瑪娃襲擊關島已經過去一年，美國空軍估計需要近97億美元（約新台幣3146億元）來重建和修復島上的軍事設施。比之前佛羅裡達州空軍基地和內布拉斯加州空軍基地，先好遭受2018 年颶風和2019年洪水襲擊，迄今的重建費用還要多出2倍，美國空軍預算拿不出這筆費用，而且可能還會再增加。

颱風瑪瓦爾襲擊關島時，帶來時速225公里的陣風，暴雨和洪水，導致樹木倒塌、公用設施關閉、建築物倒塌，空軍人員雖已經清理完機場，但後勤副參謀長米勒（Tom D. Miller）表示，美國空軍無法從常規預算中支付維修費用，他認為補充法案（supplemental bill）可以提供資金來解套，

2023年6月3日，第 671 聯合特遣部隊陸軍國民兵操作的一台小山貓清理颱風瑪娃造成的廢棄物。（DVIDS）

空軍發言人福爾斯（Laurel Falls）表示，關島的安德森空軍基地（Andersen Air Base）和馬裡亞納聯合區設施指揮部（Joint Region Marianas）遭受了廣泛的破壞，大多數結構需要重新大修。目前的需求包括42個軍事建設項目和13億美元（約新台幣421億元）用於設施維護、恢復和現代化。福爾斯指出，重建時需要增強抵禦未來風暴的彈性，並提高容量和能力。

2023年6月2日，海軍陸戰隊在關島安德森空軍基地清理颱風瑪娃造成的殘骸。（DVIDS）

空軍正在與國防部長辦公室和美國印度太平洋司令部協調重建工作，但長期恢復計劃的確切性質以及總工作量和資源需求的細目，包括所有軍事建設、設施維護、恢復和現代化費用，仍在進行中，儘管空軍目前估計需要97億美元，但已經引起部分參議員擔憂。