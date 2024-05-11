去年（2023）5月，颱風瑪娃襲擊關島已經過去一年，美國空軍估計需要近97億美元（約新台幣3146億元）來重建和修復島上的軍事設施。比之前佛羅裡達州空軍基地和內布拉斯加州空軍基地，先好遭受2018 年颶風和2019年洪水襲擊，迄今的重建費用還要多出2倍，美國空軍預算拿不出這筆費用，而且可能還會再增加。
颱風瑪瓦爾襲擊關島時，帶來時速225公里的陣風，暴雨和洪水，導致樹木倒塌、公用設施關閉、建築物倒塌，空軍人員雖已經清理完機場，但後勤副參謀長米勒（Tom D. Miller）表示，美國空軍無法從常規預算中支付維修費用，他認為補充法案（supplemental bill）可以提供資金來解套，
空軍發言人福爾斯（Laurel Falls）表示，關島的安德森空軍基地（Andersen Air Base）和馬裡亞納聯合區設施指揮部（Joint Region Marianas）遭受了廣泛的破壞，大多數結構需要重新大修。目前的需求包括42個軍事建設項目和13億美元（約新台幣421億元）用於設施維護、恢復和現代化。福爾斯指出，重建時需要增強抵禦未來風暴的彈性，並提高容量和能力。
空軍正在與國防部長辦公室和美國印度太平洋司令部協調重建工作，但長期恢復計劃的確切性質以及總工作量和資源需求的細目，包括所有軍事建設、設施維護、恢復和現代化費用，仍在進行中，儘管空軍目前估計需要97億美元，但已經引起部分參議員擔憂。
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