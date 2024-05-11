許多人都希望能夠財富自由，不過如果真的得到一筆意外之財，是否能夠好好理財才是關鍵。一位20幾歲的無業男子分享，4年前他繼承爸爸留下的600萬元存款、30幾年兩層透天厝、親戚共同持有土地，沒想到男子一開始借給媽媽200多萬後，不知不覺在收藏、投資股票、整修房子把錢快花光，驚覺不對勁的他急忙上網求助，貼文曝光後引發熱議，許多網友建議他最好按兵不動，找工作、學初級理財讓自己收支平衡後，再作其他打算。

原PO在Dcard發文表示，當初他得到遺產後，先借給媽媽200多萬元玩股票，媽媽則說每個月會給4千元，身上剩下近400萬元的他，因為完全不具理財觀念和認知，除了把錢花在一些收藏以外，也和朋友投資股票，沒想到卻賠了好幾10萬元，另外和朋友吃吃喝喝、稍微整修透天厝後，遺產幾乎所剩無幾。

原PO指出，原本他總想著去工作就能有錢回補存款，實際上每個月3萬多的薪水卻是根本入不敷出，直到最近沒了工作，他審視自己的存款才發現完蛋了；原PO提到，目前他想跟媽媽取回200多萬投資ETF上，或是花50萬元整修透天厝再出租，自己則回到媽媽其他租人的房子住，不過他怕自己有其他設想不夠周到之處，因此決定上網求助。

對此，許多網友紛紛回應，「該不會你媽怕你直接花光，才找藉口先幫你扣下200萬保底…在搞清楚之前，還是別去動吧。先找個工作，然後從初級班開始學理財，努力先讓自己收支平衡後再想別的」、「跟媽媽拿2000多萬也沒用，個性沒這麼好改，你適合窮活，手上有錢就會花掉的人不適合有太多錢」、「錢給你媽存好，你好好工作，不要想東想西，這才是最好的辦法」。