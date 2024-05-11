人都死了還被消費！有人妻在網上怒批婆婆，她提到因家母前陣子過世，卻遭到婆婆在一旁口無遮攔閒言閒語的說「妳們家沒兒子，也不用辦什麼儀式，燒一燒就好了」，甚至，還批評她母親因為不愛運動，所以才早死，讓她一氣之下向老公告狀，而老公也向公公反應，沒想到，婆婆僅回「我就是嘴笨、比較不會講話」，便裝作沒事離開，她看到婆婆這樣的態度，下定決心不再喊婆婆一聲「媽」，也認為婆婆根本不配。

一名人妻在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文，她提到養育她長大的親媽前陣子過世，婆婆竟口無遮攔對著她說「妳們家沒兒子，也不用辦什麼儀式，燒一燒就好了」，甚至，還對她說「妳媽就是不愛運動，才會這麼早死，像我每天都會活動筋骨、重視健康」，讓她氣憤不已。

人妻表示，婆婆平常就愛擺出一副長輩樣、端出婆婆架子，一張嘴就愛亂講話，而平常講出來的也不是什麼大事，她便耳朵「左進右出」不當一回事，但這次婆婆的狀況太誇張，她便和老公反應，而老公也直接和公公說，而婆婆遭到公公一頓責罵後，便說「我就是嘴笨、比較不會講話」，接著便裝作沒事樣離開。

這次事件發生後，人妻認為還好老公對她好，也看在是老公的媽媽份上，她便忍下來不撕破臉，但她以後也不會叫婆婆一聲「媽」，非必要也不會再見面並表示「我媽已經過世、而妳(婆婆)不配」。

貼文在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「不用叫她，以後也不用幫她做任何事，嘴巴那麼臭」、「死者為大，人都已死還要被這樣消費，妳婆她不怕死後被割舌頭？」、「那不是嘴笨，根本是故意的，講話那麼沒口德，祝她下地獄拔舌頭」、「真的太過份了，怎麼說得出這種話，一點人性都沒有」、「自以為是的造口業，迴力標會打到自己身上的」。