美國波音公司（Boeing）今年1月以來陷入困境與危機，阿拉斯加航空公司一架737 MAX9發生艙門飛脫，波音為此受到聯邦當局嚴查，吹哨者接連出面指控波音安全標準大有問題，737 MAX主要供應商勢必銳（Spirit AeroSystems）也成眾矢之的。曾於勢必銳工作12年的一名品管人員具名指控，在職期間幾乎天天在準備發貨給波音的機身與零件發現大量缺陷，有時多達200處，高層還逼他淡化處理品管報告。他不敢搭乘737 MAX，「遲早出事」。

綜合美國哥倫比亞廣播公司（CBS）晚間新聞、英國廣播公司（BBC）8日報導，2010至2022年任職於美國堪薩斯州威契塔（Wichita）勢必銳工廠的帕雷德斯（Santiago Paredes），離職前服務的部門負責在737機身送交波音前執行最終檢查。帕雷德斯說，在職期間每天都能在檢查過程發現缺陷，「找不到任何缺陷的時候少之又少」，在機身找到「50處、100處、200處」缺陷是司空見慣，「我常發現很多緊固零件消失了，很多零件彎曲了，有時甚至零件也不見蹤影」。

「勢必銳對缺陷視而不見」

談及1月阿拉斯加航空飛機艙門高空飛脫事件，帕德雷斯直斥：「為什麼會出這種事？因為勢必銳對缺陷視而不見，對品管員施壓。」他透露，此前他常在檢查737 MAX9內嵌式艙門周圍發現問題，「假如企業文化良好，問題就會獲得解決。但他們的企業文化並不好」。

曾在波音最主要的供應商「勢必銳」任職12年的品管檢查人員帕德雷斯，接受CBS獨家專訪。

空軍退役的帕德雷斯坦言，在勢必銳任職期間險些得了飛行恐懼症，以他對於波音737 MAX的了解，當他搭乘這個系列的機型時「坐立難安」，他在勢必銳遇到很多害怕搭機飛行的人，因為這些人親眼見到機身製造過程：「我到勢必銳工作前，沒怎麼遇過怕搭飛機的人。」直到如今，他依舊不願意搭乘737 MAX，就怕機身藏著源自於勢必銳威契塔廠區生產線的缺陷。

盡責提報卻挨批「大驚小怪」

身為品管主任，怕德雷斯對內並未保持沉默，然而多名經理向他施壓、要他把缺陷通報數壓到最低。主管給他起了個「攪局人」的外號，因為他提報必須修復的缺陷會拖累交貨期，指責他「大驚小怪」。據他描述，品管檢查壓力在2018年變得更嚴重，勢必銳每月打造機身從30多架暴增到超過50架，「上面老是說沒時間處理錯誤，得趕緊把飛機交出去，對於不良機身出廠的後果毫不關心，滿腦子只有交貨量、時間表、預算，只要報表數字漂亮，機身狀態好壞就不重要」。

2022年2月，高層要求帕德雷斯加快檢查速度，在機身發現問題時「不必太精確」。帕德雷斯發了電郵給上司們，直言這種命令「沒良心」而且令他陷入「難受的處境」。他說：「如果我拒絕就會失去飯碗，如果我答應了就等於承認我會做出違德的事。」後來高層把帕德雷斯調離主管職，他覺得這是威脅報復，於是找上人資部門投訴並致函當時的勢必銳執行長，雖然獲得平反，但他也覺得受夠了，2022年夏天離職，去了波音另一家供應商工作。

勢必銳位於美國堪薩斯州威契塔的廠區一景。（資料照／路透）

CBS另訪問勢必銳幾名現任與前任員工，檢視了機身凹陷、缺少緊固零件的照片，甚至有照片顯示一把扳手遺留在準備交貨給波音的零件內部。帕德雷斯說，波音多年來一直曉得勢必銳供應的機身有缺陷：「災難就是這麼釀成的。惡果遲早會發生。」勢必銳「強烈駁斥」帕雷德斯的指控，波音則是拒絕評論。

吹哨人已2死

帕德雷斯並非第一個出面的吹哨人。曾在波音任職32年的巴內特（John Barnett）持續蒐集證據與波音打官司，今年3月在設有波音787廠房的美國南卡羅來納州查爾斯頓附近離奇死亡。4月底，曾舉報技師在737 MAX機尾不當鑽孔的勢必銳品管稽核員狄恩（Joshua Dean），因細菌感染引發器官衰竭去世。狄恩去世消息傳出後幾天，帕德雷斯決定出面。他說，他不是想找誰麻煩，而是希望強調這些廠內早已眾所周知的缺失，「他們必須解決問題，經營方可成功」。

律師稱讚願意挺身而出的帕德雷斯是「勇敢的吹哨者之一」，他的陳述強力表明航空業必須受到問責、負起應有責任。訴訟團隊現階段與至少10名針對波音與勢必銳提出安全問題的吹哨者合作，他們都是現任或前任員工。

曾是波音子公司的勢必銳如今仍是波音最大供應商，位於堪薩斯州威契塔的工廠生產737 MAX機身與波音787夢幻客機大部分零件，目前陷入營運困境，今年第一季已損失6.17億美元。據悉波音正在討論是否買回勢必銳，消息人士稱波音正全力解決勢必銳品管問題，威奇托廠區零件瑕疵量已大減80%。