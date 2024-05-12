忙於巡演舞台劇《把我娶回家》的楊千霈，透露今年母親節因為工作在身，已經提前參與女兒學校活動一起歡慶母親節。楊千霈說，今年印象母親節最深刻的，就是安排2個女兒到劇場看她表演，「我滿欣慰的，終於可以讓女兒們知道媽媽除了主持之外，在演戲時是什麼樣子」。

楊千霈指出，6歲大女兒娃寶個性早熟，常幫忙照顧快滿5歲的妹妹Q妹，也曾主動開口，要她放心的工作，「她有次跟我說『媽媽你不用擔心，好好去做你想做的事，我知道你很喜歡演戲』。」

楊千霈分享大女兒娃寶在她劇本上所畫的插圖。（圖／池宗玲攝）

她說，有次學校作業是「畫出媽媽最喜歡的事」，娃寶不假思索地畫出她演戲模樣，「很奇怪的是，她在那之前看到的，都是我主持的形象，我從來沒有在她面前說過我喜歡演戲，真的沒想到她會畫出我在演戲的樣子。那時我就感覺，其實孩子都有在觀察爸媽」。

楊千霈隨身攜帶著劇本，常拿出來翻閱、研究，2個女兒便在劇本空白處繪圖，表達對媽媽的愛意，「我每次看到這些畫，就覺得很珍貴，他們畫的時候也有跟我說，媽媽我想要送給你、我愛你，這樣的禮物對我而言就很滿足」。

小女兒Q妹也在楊千霈的劇本上畫畫。（圖／池宗玲攝）

在工作和家庭取得平衡的楊千霈，坦言生完大女兒時，一度猶豫要不要在家專職帶小孩，「我坐完月子時有掙扎，但後來想想，還是想找我內心的成就感，最後決定交給專業保姆照料，晚上再由我認真陪伴」。

她認為這樣子的相處方式很舒服，不僅每天有很多自己的時間，也不會錯失陪伴小孩的時光。她在女兒們上學後，面對學校舉辦的各項活動，都會排除萬難的參與，努力製造親子間的回憶。

楊千霈強調，職業婦女忙碌的同時也是小孩強大的媽媽，一定要生活得開心，才能將好的情緒帶給小孩，「媽媽開不開心，孩子們都知道。像我女兒，她們就很喜歡看到我在舞台上的自信狀態，因為她們感覺得到媽媽的喜悅」。

她與法比歐因為合作舞台劇相識，她常勸新手爸爸法比歐跟其他好友要懂得「放手」，「我對所有身邊的朋友都建議『你就是做你想做的事情』，大家要懂得找到自己的歸屬感，享受自己站在職場舞台上的那份喜悅」。