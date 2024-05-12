58歲女星方文琳2006年與于冠華離婚後，就扛起照顧兩個女兒責任，如今兩個女兒漸漸脫離她的照顧，她則不時在臉書分享自己多采多姿的生活，明（12）日將迎來母親節，方文琳就用特別的方式過節，挑戰起天團Energy的「16蹲」，驚人體力讓網友都看傻。

方文琳今（11）日在臉書上傳一段影片，只見她一身輕便打扮，帶著鴨舌帽，身穿全黑外套、寬褲、背心，俐落跳起Energy的16蹲，靈活身手完全看不出已經58歲，而她也說到：「母親節我也來個16蹲吧，對於每天在家一百或兩百深蹲的我以為很容易，哈哈結果配上音樂還蠻難的！！也是跳了很多次，這比較能看一點。」

雖然跳完讓她直呼「運動量夠了」，但超強體力仍驚豔許多網友，「太有體力，不輸年輕人」、「這個很自虐，尤其是做到9下以後，牙根都快咬碎了」、「這是要逼死誰啊」、「從玉女形象到動感十足，真的很厲害」，就連Energy團員書偉、坤達也感到敬佩：「姐〜幾霸昏啦」、「太強了」。

事實上，方文琳過去也曾曬出運動後的照片，除了在家中自主訓練，也會到戶外慢跑鍛鍊，過著自律的健康生活，而她也會提醒粉絲要記得運動，時常展現健康又正能量的態度，獲得不少粉絲讚賞。