新北市三重區進安街，今(11)日晚間5時許發生一起3屍命案，3具屍體遭棉被覆蓋排列，死者分別為69歲劉姓祖母、30歲陳姓媽媽與3歲陳姓男童，劉女的大女兒陳姓女子因母親節要找媽媽，進屋前聞到臭味便趕緊報警，警方破門而入後陳女便看見親人遺體崩潰痛哭，而涉有重嫌的陳女妹妹老公已失聯；對此，該大樓保全透露，陳家小女兒平日都會叫許多外送，但近日卻沒聽到有叫外送，就覺得有異，不料，竟發生這樣的憾事。

據了解，涉有重嫌的24歲妹婿與死者小女兒在今年才登記不久，如今失聯不知去向，警方也將調閱監視器循線要將人找出來；陳女也指出最進家中有發生爭執，且得知妹妹有替妹婿和媽媽借40萬元，而前一陣子媽媽與妹妹的手機便打不通，無法聽到2人的聲音，雙方僅用文字訊息聯繫；另外，該大樓的保全也透露，之前常叫外送的死者小女兒，最近也發現沒再叫了，就覺得很奇怪，果不其然發生大事。

回顧這起事件，今(11)傍晚接獲陳姓女子大女兒報案，因長達7天未聯絡上與聽到媽媽和妹妹的聲音，便到警局報案，警方與陳女抵達現場時發現門是遭反鎖，警方請鎖匠協助破門後，才發現最裡面的房間有3具屍體排列，並且上面用棉被覆蓋，整間房屋都飄散著屍臭味。

警方表示，3具遺體有些腫脹，初步研判死亡過一周，而現場門鎖無破壞痕跡，也無侵入痕跡，死者身上也無刀傷，研判是熟人所為，要等到相驗的結果出來再行公布，目前還在了解死亡原因，至於是不是他殺仍要進一步釐清。