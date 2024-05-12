伊拉克本週六（11日）為29個石油項目進行了新的一輪開發授權標案，旨在開發其巨大的石油儲層，為該國提供電力並吸引數十億美元的投資。這些勘探區塊遍佈伊拉克中部、南部和西部的12個省，而且首次包含了伊拉克波斯灣水域的海上勘探區塊，本次中國大陸企業斬獲了5個油田， 此外預審時就沒有美國企業。

中曼石油天然氣集團（ZPEC），獲得了東巴格達油田的北部延伸部分和橫跨南部納傑夫省（Najaf）和卡爾巴拉省（Karbala）的中幼發拉底油田。

中國聯合能源集團（UEG）得標巴斯拉（Basra）南部法奧（Al-Faw）油田開發，振華石油控股公司（ZhenHua Oil）得標伊拉克與沙烏地阿拉伯邊境地區庫爾南（Qurnain）油田開發，洲際油氣（Geo-Jade）得標伊拉克祖爾巴蒂亞（Zurbatiyah）油田開發瓦西特（wasit）東部的石油田，成果豐碩。

伊拉克是僅次於沙烏地阿拉伯的石油輸出國家組織（OPEC）第2大產油國，上一次舉行授權許可輪是在 2018年，本次超過20家公司獲得了最新一輪資格預審，其中包括歐洲、中國大陸、阿拉伯和伊拉克實體，但沒有美國石油巨擘參與其中。

近年來，伊拉克石油產能已從每日300萬桶增加到500萬桶左右，但埃克森美孚（ExxonMobil）、荷蘭皇家殼牌（SHELL）等巨頭因回報不佳而退出多個項目。