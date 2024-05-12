由北臺灣8縣市組成的「北臺區域發展推動委員會」，在過去20年間，各縣市合作提出許多議題，共同面臨全球化的挑戰，2023年平台運作第20周年，輪到新北市擔任主政城市，特別提出4大核心理念及7大亮點議題，其中最重要是將「幸福保衛站」納入跨縣市運作，讓社會安全網更綿密，守護北臺灣180萬名學童。

北臺區域發展合作平台的成立要從2000年談起，當年任職於臺北市政府的新北市政府秘書長邱敬斌說，當時全球化議題在全世界風起雲湧，面對下一個世紀的競爭過程中，將會面臨哪些挑戰，因此花了4年時間研究，得出結論就是必須與其他縣市成立夥伴關係，也就是說，必須跨出去與鄰近縣市分工合作，這是跨入全球化競爭的唯一途徑。邱敬斌解釋，2004年平台成立之初，只有宜蘭到新竹7個縣市，平台成立以後，苗栗縣發現這樣的組織平台對於區域運作有非常大的幫助，所以也加入其中，北臺8縣市合作平台就此產生，並採用每年度不同縣市輪流主政的方式運作。

去年北臺20，由新北擔任主政城市，也是北臺一個重要里程碑，除了平台原本聚焦的「8+1議題」外，市府更提出「更便利、更安全、更乾淨、更繁榮」核心理念及相關議題，其中最重要的「幸福保衛站」也以跨縣市方式推動。

邱敬斌表示，「幸福保衛站」從2013年開始起源於新北市，緣起是2012年，中和1名剛上國一的少年，因家境貧困肚子飢餓，到超商偷了沙拉而被移送法辦，從這件事讓市府發現高風險家庭整合型安全網的破口，為防範類此事件再度發生，市府結合4大超商即時提供餐點，並於24小時內通報市府，希望及早通報、及早介入，預防兒少傷害事件發生。

由於新北推動此政策已有10年經驗，去年於平台提出跨縣市合作提案，透過新北的成功經驗分享給其他7縣市，並獲得支持與合作共識，「幸福保衛站」從今年1月20日開始，擴大至8縣市啟動，總計7,503家超商提供兒少緊急供餐及通報服務，共同守護區域內180萬名學童。(新北市政府城鄉發展局廣告)