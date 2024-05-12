名作家李敖2018年因腦瘤病逝，享壽83歲，而他生前被稱風流才子，除了第二任妻子王志慧，最轟動的便是與「台灣第一美人」胡因夢（胡茵夢）的一段婚姻，兩人當年頂著18歲的年齡差結婚，被視為郎才女貌，沒想到3個月後戀人變仇人，兩人數度隔空交火，傳聞當年胡因夢50歲生日，李敖送上50朵玫瑰花，不是為了和解，而是酸對方年紀漸長。

名嘴麥若愚近期在《命運好好玩》分享李敖與胡因夢婚姻秘辛，回憶兩人當年的戀愛關係十分前衛，一個是文壇才子、一個是世紀美女，兩人因一位出版社老闆介紹認識，一見面就擦出火花，然而李敖當時其實有一位女友，為了跟胡因夢交往，李敖給了那位女友一百多萬，要對方「妳先去美國散散心，就暫避一下」，然後女友竟也答應。

胡因夢和周丹薇、林青霞和胡慧中並稱「台灣四大美女」。（圖／中時資料照）

結婚3個月糾纏40年！「第一美人」短命婚內幕！【精華版】

麥若愚說，李敖和胡因夢在一起後，因為生活上的細節感情起了變化，胡因夢不會下廚但想燉排骨給李敖吃，沒解凍就下鍋，被李敖看到後大罵，胡因夢氣到離家出走；某次胡因夢將洗好的砧板放到紗窗上曬，李敖見此再度開罵，表示兩人住的是12樓，若不慎掉下去砸死人要賠多少錢，胡因夢又再度離家。

胡因夢和李敖的婚姻當年轟轟烈烈。（圖／中時資料照）

麥若愚指出，後來胡因夢在書裡寫他倆早上簽完結婚證書，李敖下午就使喚她說：「胡因夢，給我泡杯茶來」，還開玩笑說現在逃不出他手掌心，令胡因夢氣炸，最後反目成仇，兩人後來「互撕」了幾十年，胡因夢50歲時，李敖突然送上50朵玫瑰，外人以為他們已經「一笑泯恩仇」，但有人解讀不是，「他（李敖）只是告訴胡因夢，妳雖然跟玫瑰花一樣漂亮，可是妳也50歲了」。

胡因夢、李敖當時在家裡舉行結婚典禮，結束後朋友請他們到飯店吃西餐慶祝。（圖／中時資料照）

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